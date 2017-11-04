رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يعلن استقالته

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة
جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها الحريري، بثتها قناة العربية.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة
جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها الحريري، بثتها قناة العربية.