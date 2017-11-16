كيف تحمي نفسك من الزلزال؟

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كيف تحمي نفسك من الزلزال؟

16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 آخر تحديث قبل 25 دقيقة

قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس.

وأسفر الزلزال القوي نادر الحدوث، عن مقتل مئات الأشخاص، وإلحاق الأضرار بالمباني، وامتد تأثيره من مركزه إلى مدينة مراكش التاريخية.

وأكد التلفزيون المغربي أن عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 820 شخصا على الأقل إضافة إلى إصابة 672 آخرين، بينهم 205 أشخاص إصاباتهم خطيرة.

كما ذكرت وسائل إعلام مغربية أن مسجد الكتبية في مراكش ويعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر تعرض لأضرار، لكن لم يتضح حجمها حتى الآن.

ولا يزال سكان المناطق المتضررة في الشوارع في حالة خوف من هزات ارتدادية.

وقال رئيس بلدة قريبة من مركز الزلزال إن عدة منازل في البلدات المجاورة انهارت جزئيا أو كليا، كما انقطعت الكهرباء عن بعض الأماكن وأغلقت الطرق

وأدت الزلازل إلى مصرع ملايين الأشخاص خلال الـ 100 عام الماضية، ولم ينجح التقدم التكنولوجي في تقليل أعداد القتلى إلا بشكل طفيف.