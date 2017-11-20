عالم الكتب: صورة غزة والذكرى 150 لصدور رأس المال

في الحلقة الجديدة من "عالم الكتب" لقاء مع الدكتورة دينا مطر، المحررة المشاركة لكتاب Gaza as Metaphor الصادر مؤخرا الذي يشمل عدة دراسات عن الصورة الاستعارية والمجازية التي اكتسبها قطاع غزة ضمن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي .

وتقرير عن الذكرى المئة والخمسون لصدور المجلد الأول من "رأس المال" أشهر أعمال كارل ماركس . وحديث اثنين من المستمعين عن سؤال لم يزل مستمرا ، هل تفضلون الكتاب الورقي أم الإلكتروني ؟

عالم الكتب من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق، يأتيكم عبر راديو بي بي سي عربي في الأوقات التالية:

السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش. ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.