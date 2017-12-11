"مي وملح" اطلالة حميمة على الواقع الفلسطيني

في الحلقة الجديدة من "عالم الكتب" لقاء جديد، مع الروائي الفلسطيني أنور حامد وحديث عن روايته الجديدة "مي وملح" التي تتعرض لتفاصيل الحياة في الأراضي الفلسطينية فيما بعد أوسلو.

وتسرد الرواية تجارب السجناء في سجون إسرائيل، والضحايا الذين يسقطون في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

كما نلتقي بالشاعرة السورية ميس الريم قرفول وحديث عن ديوانها الجديد " حين سمحنا للحرب أن تعبر..."

عالم الكتب من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق، يأتيكم عبر راديو بي بي سي عربي في الأوقات التالية:

السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش. ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا