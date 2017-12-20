كيف تجمعنا الملابس وتفرقنا؟

عبر قرون طويلة دأب البشر على التوحد والتمايز عبر ما يلبسون، ما يجمعهم بآخرين ينتمون إليهم ويميزهم عن آخرين من غير بني جلدتهم.
واليوم يستمر البشر في نسج مجتمعاتهم وتأكيد هوياتهم بما يلبسون، وبما يسمعون وينشدون أيضا.
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عبر قرون طويلة دأب البشر على التوحد والتمايز عبر ما يلبسون، ما يجمعهم بآخرين ينتمون إليهم ويميزهم عن آخرين من غير بني جلدتهم.
واليوم يستمر البشر في نسج مجتمعاتهم وتأكيد هوياتهم بما يلبسون، وبما يسمعون وينشدون أيضا.