كيف تجمعنا الملابس وتفرقنا؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

قرون من التماهي والتمايز عبر الملابس

  • 20 ديسمبر/ كانون الأول 2017

عبر قرون طويلة دأب البشر على التوحد والتمايز عبر ما يلبسون، ما يجمعهم بآخرين ينتمون إليهم ويميزهم عن آخرين من غير بني جلدتهم.

واليوم يستمر البشر في نسج مجتمعاتهم وتأكيد هوياتهم بما يلبسون، وبما يسمعون وينشدون أيضا.

مواضيع ذات صلة