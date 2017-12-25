أول قداس عيد ميلاد في الموصل بعد طرد التنظيم

أقيم قداس بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة القديس بولس بمدينة الموصل العراقية، وذلك للمرة الأولى منذ طرد مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية.

وكان أداء أي طقوس مسيحية أمرا خطيرا وصعبا إبان سيطرة مسلحي تنظيم الدولة على المدينة.

وهرب العديد من المسيحيين بسبب الاضطهاد، حيث أجبر التنظيم المسيحيين على التحول إلى الإسلام، أو دفع جزية أو مواجهة عقوبة الموت.

وهزمت القوات العراقية التنظيم وطردت مسلحيه من مدينة الموصل في يوليو / تموز الماضي.

وقال البطريرك في مقابلة مع بي بي سي إن القداس هو مثال جيد للوحدة بين المسيحيين والمسلمين، مضيفا إن من رمم الكنيسة هم شباب مسلم من أهالي المدينة.