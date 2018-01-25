سيدة تتصل بالإسعاف لتبلغ عن تكسر البيض في الثلاجة

تلقت في الشهر الماضي خدمة الإسعاف في منطقة ايست ميدلاندز بإنجلترا ما يقارب من 60 ألف مكالمة طوارئ 999
أعتبرت نسبة منها غير مناسبة مثل هذه المكالمة.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تلقت في الشهر الماضي خدمة الإسعاف في منطقة ايست ميدلاندز بإنجلترا ما يقارب من 60 ألف مكالمة طوارئ 999
أعتبرت نسبة منها غير مناسبة مثل هذه المكالمة.