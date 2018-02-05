هل تريد أن تعيش إلى الأبد؟

تحفظ شركة ألكور في ولاية أريزونا الأمريكية الخلايا الحية بتبريد الجثث على أمل إحيائها في المستقبل.

تخزن الشركة الجثث في الآزوت (النيتروجين) في درجة 200 مئوية تحت الصفر، وتكلف هذه العملية حوالي 200 ألف دولار.