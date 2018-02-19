ساعة ذكية لاتحتاج إلى شحنها

ساعة الباورواتش الذكية تستخدم التكنولوجيا الحرارية لتحويل الطاقة إلى كهرباء مما يعني أنك لن تحتاج إلى قضاء بعض الوقت في شحنها
استخدمت ناسا هذه التكنولوجيا في المركبة الفضائية فوياجر ويمكن تطوير التكنولوجيا لتستخدم في معدات المصانع والمشافي
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ساعة الباورواتش الذكية تستخدم التكنولوجيا الحرارية لتحويل الطاقة إلى كهرباء مما يعني أنك لن تحتاج إلى قضاء بعض الوقت في شحنها
استخدمت ناسا هذه التكنولوجيا في المركبة الفضائية فوياجر ويمكن تطوير التكنولوجيا لتستخدم في معدات المصانع والمشافي