عناكب تبني بيوتها تحت الماء وتنسج شباكاها بين النباتات وتخزن إمدادات الهواء الخاصة بها .
فلا تحتاج للصعود لسطح الماء إلا مرة واحدة في اليوم .
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
عناكب تبني بيوتها تحت الماء وتنسج شباكاها بين النباتات وتخزن إمدادات الهواء الخاصة بها .
فلا تحتاج للصعود لسطح الماء إلا مرة واحدة في اليوم .