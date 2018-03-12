عناكب مذهلة تعيش تحت الماء
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عناكب تعيش تحت الماء وتكفيها فقاعة هواء ليوم كامل

  • 12 مارس/ آذار 2018

عناكب تبني بيوتها تحت الماء وتنسج شباكاها بين النباتات وتخزن إمدادات الهواء الخاصة بها .

فلا تحتاج للصعود لسطح الماء إلا مرة واحدة في اليوم .