سيارة تصدم شرطيا وتقذف به في الهواء

فقد سائق سيارة في ولاية يوتا غرب الولايات المتحدة، السيطرة على سيارته وأطاح بشرطي كان يهم لمساعدة سيارة أخرى كانت تقف على جانب الطريق.
انزلقت السيارة في اتجاه الشرطي وصدمته فطار في الهواء.
يعاني الشرطي من كسور في ضلوعه والكتف جراء الحادث.
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فقد سائق سيارة في ولاية يوتا غرب الولايات المتحدة، السيطرة على سيارته وأطاح بشرطي كان يهم لمساعدة سيارة أخرى كانت تقف على جانب الطريق.
انزلقت السيارة في اتجاه الشرطي وصدمته فطار في الهواء.
يعاني الشرطي من كسور في ضلوعه والكتف جراء الحادث.