سيارة تصدم شرطي وتقذفه في الهواء
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سيارة تصدم شرطيا وتقذف به في الهواء

  • 28 مارس/ آذار 2018

فقد سائق سيارة في ولاية يوتا غرب الولايات المتحدة، السيطرة على سيارته وأطاح بشرطي كان يهم لمساعدة سيارة أخرى كانت تقف على جانب الطريق.

انزلقت السيارة في اتجاه الشرطي وصدمته فطار في الهواء.

يعاني الشرطي من كسور في ضلوعه والكتف جراء الحادث.

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