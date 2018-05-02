عباس: قتل النازيين لليهود كان نتيجة أنشطتهم المالية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع في الضفة الغربية المحتلة إن قتل النازيين الجماعي لليهود الأوروبيين كان نتيجة أنشطتهم المالية، ولم يكن بسبب معاداة السامية.

ووصف "وظيفتهم الاجتماعية" بأنها كانت "في أعمال الربا والصرافة وما شابهها".