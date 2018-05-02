عباس: قتل النازيين لليهود كان نتيجة أنشطتهم المالية
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

عباس: قتل النازيين لليهود كان نتيجة أنشطتهم المالية

  • 2 مايو/ أيار 2018

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع في الضفة الغربية المحتلة إن قتل النازيين الجماعي لليهود الأوروبيين كان نتيجة أنشطتهم المالية، ولم يكن بسبب معاداة السامية.

ووصف "وظيفتهم الاجتماعية" بأنها كانت "في أعمال الربا والصرافة وما شابهها".

مواضيع ذات صلة