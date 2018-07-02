5 حقائق عن الرئيس المكسيكي الجديد
5 حقائق عن الرئيس المكسيكي الجديد
أعلن الرئيس المكسيكي الجديد أندريه مانويل لوبيز اوبرادور بأنه سيقوم بحملة واسعة وجذرية لاستئصال الفساد من البلاد.
وفاز اوبرادور وهو محافظ العاصمة السابق ويعرف اختصاراً باسم آملو، في الانتخابات الرئاسية الاخيرة بعد محاولتين فاشلتين عامي 2006 و 2012.
وشكلت ثلاثة أحزاب يسارية ائتلافا سياسيا يحمل عنوان "حزب إحياء الحركة الوطنية" عام 2014 ورشحت اوبرادور لخوض سباق الإنتخابات الرئاسية التي تمحورت حول قضايا الفساد وتجارة المخدرات وأعمال العنف والقتل الواسعة الإتشار المرتبطة بها.