مصريات يتحدثن عن التحرش الجنسي وأثره النفسي عليهن

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مصريات يتحدثن عن التحرش الجنسي وأثره النفسي عليهن

اعتقلت السلطات المصريّةرجلاً يُشتبه في أنّه اعتدى جنسيّاً على عشرات النّساء، بحسب ما أعلن مصدر أمني، وذلك بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الأمم المتحدة في تقارير نشرتها خلال السنوات الأخيرة إلى أنّ الغالبيّة العظمى من النساء المصريّات وقعن ضحايا لحوادث تحرّش.

ولا يزال التحرّش الجنسي، اللفظي والجسدي، ظاهرة شائعة في مصر، على الرّغم من إقرار قانون في 2014 جرّم هذا السلوك.

بي بي سي تحدثت في ٢٠١٨ مع مجموعة من النساء اللواتي تعرضن للتحرش وأثره النفسي عليهن.

تقرير: سارة أبوبكر