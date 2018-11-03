انقسام في باكستان حول مسيحية "أساءت" للنبي محمد

3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

وترجع القضية إلى عام 2009 حينما دار جدل بينها وبين نساء مسلمات حول كوب من الماء واتهامات بصدور تعليقات منها مسيئة للنبي محمد.