انقسام في باكستان حول مسيحية "أساءت" للنبي محمد
انقسام في باكستان حول مسيحية "أساءت" للنبي محمد
ألغت المحكمة الباكستانية العليا حكما بالإعدام صدر بحق امرأة مسيحية بتهمة التجديف.
وقال القضاء إن الادعاء لم يقدم أدلة ضدها.
وترجع القضية إلى عام 2009 حينما دار جدل بينها وبين نساء مسلمات حول كوب من الماء واتهامات بصدور تعليقات منها مسيئة للنبي محمد.
فيديو, "حاصدة الأذرع" الباكستانية تنافس الرجال في الفنون القتالية, المدة 1,57
أنيتا كريم تحدت العادات والتقاليد في باكستان لتصبح أول امرأة تنافس في مسابقات الفنون القتالية المختلطة.