"إذا ألقت طالبان القبض عليه فستقطعه إربا"
"إذا ألقت طالبان القبض عليه فستقطعه إربا"
اكتسب الأفغاني مرتضى أحمدي شهرة عالمية عندما انتشرت صورته وهو "يرتدي" كيسا بلاستيكيا كتب عليه اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وحقق الطفل حلمه بلقاء نجم برشلونة الإسباني.
لكن تعيش عائلة مرتضى حاليا كابوسا حيث هدد بالقتل من قبل طالبان أجبرت العائلة على الفرار ، ذهبت إلى باكستان في المرة الأول أما الآن تأمل العائلة أن تعيش في أمان بمنزلهم في كابول.
فيديو, يلعبون الورق في هلمند رغم أنف طالبان, المدة 1,40
لا تزال مدينة لاشكار جاه معتدلة في محافظة هلمند المحافظة، على الرغم من قرب حركة طالبان النسبي منها.