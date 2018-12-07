"إذا ألقت طالبان القبض عليه فستقطعه إربا"

7 ديسمبر/ كانون الأول 2018

لكن تعيش عائلة مرتضى حاليا كابوسا حيث هدد بالقتل من قبل طالبان أجبرت العائلة على الفرار ، ذهبت إلى باكستان في المرة الأول أما الآن تأمل العائلة أن تعيش في أمان بمنزلهم في كابول.