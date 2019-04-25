قاد البابا فرانسيس، بابا روما، قداسا تاريخيا في الإمارات صلى فيه بأكثر من 130 ألف كاثوليكي، تجمعوا في ملعب لكرة القدم بالعاصمة أبو ظبي.

5 فبراير/ شباط 2019