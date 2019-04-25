وزارة اللامستحيل في الإمارات

وزارة اللامستحيل في الإمارات

أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 استحداث وزارة جديدة اسمها "وزارة اللامستحيل"، بعد ثلاثة أعوام من تأسيس وزارة مختصة بالسعادة.

وذكرت وكالة أنباء الأمارات، اليوم الخميس، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بتكليف 3 وزراء أيضا بمهام وزارة اللا مستحيل في مرحلتها الأولى