وزارة اللامستحيل في الإمارات
وزارة اللامستحيل في الإمارات
أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 استحداث وزارة جديدة اسمها "وزارة اللامستحيل"، بعد ثلاثة أعوام من تأسيس وزارة مختصة بالسعادة.
وذكرت وكالة أنباء الأمارات، اليوم الخميس، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بتكليف 3 وزراء أيضا بمهام وزارة اللا مستحيل في مرحلتها الأولى
فيديو, البابا فرانسيس: في أول زيارة لدولة الإمارات العربية, المدة 1,41
قاد البابا فرانسيس، بابا روما، قداسا تاريخيا في الإمارات صلى فيه بأكثر من 130 ألف كاثوليكي، تجمعوا في ملعب لكرة القدم بالعاصمة أبو ظبي.