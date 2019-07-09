محمد صلاح ومشاهير... في أعمال فنية "أضحوكة"
محمد صلاح ومشاهير... في أعمال فنية "أضحوكة"
ظهر تمثال لزوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضواحي بلدتها الأصلية سيفنيتسا في سلوفينيا. كان الهدف وراء التمثال تكريم السيدة الأولى للولايات المتحدة لما حققته من نجاحات جعلت من مسقط رأسها وجهة سياحية. لكن شكل التمثال أثار الكثير من الانتقادات وردود الفعل الساخرة، إذ وصفه بعض السكان المحليين بـ"العار" و"السنفورة" لغياب أي شبه بينه وبين شكل ميلانيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحول فيها أعمال فنية إلى موضع سخرية وتهكم. تعرف على أبرزها في هذا الفيديو.