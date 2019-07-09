محمد صلاح ومشاهير... في أعمال فنية "أضحوكة"

9 يوليو/ تموز 2019

ظهر تمثال لزوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضواحي بلدتها الأصلية سيفنيتسا في سلوفينيا. كان الهدف وراء التمثال تكريم السيدة الأولى للولايات المتحدة لما حققته من نجاحات جعلت من مسقط رأسها وجهة سياحية. لكن شكل التمثال أثار الكثير من الانتقادات وردود الفعل الساخرة، إذ وصفه بعض السكان المحليين بـ"العار" و"السنفورة" لغياب أي شبه بينه وبين شكل ميلانيا.