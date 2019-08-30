شاهد البث المباشر لتلفزيون بي بي سي

يقدم لكم تلفزيون بي بي سي العربي الأخبار والأخبار العاجلة والتحليلات والحوارات والبرامج الوثائقية، على مدى 24 ساعة كل يوم. ويمكنكم التقاط القناة عبر الأطباق اللاقطة. بإمكانكم إرسال تعليقاتكم واقتراحاتكم على بريدنا الإلكتروني: arabic@bbc.co.uk
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