من هي هاجر الريسوني التي تحاكم في قضية "إجهاض" بالمغرب؟

تستأنف اليوم الإثنين محاكمة الصحفية المغربية هاجر الريسوني التي اعتقلت في 31 أغسطس/ آب "وهي تغادر عيادة طب نساء وتوليد في الرباط برفقة الناشط الحقوقي السوداني رفعت الأمين، حسب النيابة العامة.

ووجهت لهاجر تهمتي "الإجهاض السري" و"إقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج"، وهي نفس التهم التي اعتقل بسببها رفعت الأمين.

لكن هاجر تقول إنها اضطرت لتدخل الطبيب بعد "تعرضها لمغص"، وهذا ما يؤكد عليه عضو دفاعها المحامي سعد السهلي.

كما تقول محامية رفعت الأمين إنه وهاجر كانا بصدد توثيق زواجهما، لكن الإجراءات استغرقت وقتا باعتباره رفعت سوداني الجنسية.