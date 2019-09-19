بالفيديو: انفجار ضخم في مصنع للكيماويات في إسطنبول

اندلع حريق أمس الأربعاء، في مصنع للمواد الكيميائية في إسطنبول التركية، ما أدى إلى جرح عدة عناصر من جهاز الإطفاء خلال ممارسة عملهم.

فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً لتبيان أسباب الحريق.انفجار ضخم في مصنع للكيماويات بتركيا