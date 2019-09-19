بالفيديو: انفجار ضخم في مصنع للكيماويات في إسطنبول
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بالفيديو: انفجار ضخم في مصنع للكيماويات في إسطنبول

  • 19 سبتمبر/ أيلول 2019

اندلع حريق أمس الأربعاء، في مصنع للمواد الكيميائية في إسطنبول التركية، ما أدى إلى جرح عدة عناصر من جهاز الإطفاء خلال ممارسة عملهم.

فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً لتبيان أسباب الحريق.انفجار ضخم في مصنع للكيماويات بتركيا

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