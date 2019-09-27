لم يجد بيتا فشحنه نهرا

أراد المالك الجديد لبيت عتيق من الطراز الجورجي أن يجد مراده ولم يجده إلا حين استقدم البيت المبني عام 1760 إليه شحنا عبر النهر في ميريلاند!
بيت يسبح في النهر ليصل لمالكه الجديد
- 27 سبتمبر/ أيلول 2019
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