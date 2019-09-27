لم يجد بيتا فشحنه نهرا
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بيت يسبح في النهر ليصل لمالكه الجديد

  • 27 سبتمبر/ أيلول 2019

أراد المالك الجديد لبيت عتيق من الطراز الجورجي أن يجد مراده ولم يجده إلا حين استقدم البيت المبني عام 1760 إليه شحنا عبر النهر في ميريلاند!