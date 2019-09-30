لماذا يقاطع مثليون في لبنان مسيرات "الفخر"؟

أعلن منظم مسيرات تطالب بحقوق المثليين والعابرين والمتحولين جنسياً، في لبنان أن السبب وراء إلغاء حفل الافتتاح الذي كان مقررا يوم السبت 28 سبتمبر/ أيلول يرجع إلى "ضغوط دينية وسياسية"، على حد قوله.

وفي الوقت الذي ألغيت فيه كل نشاطات "بيروت برايد" العام الماضي بعد اتهامات لمنظميها بـ "الحض على الفجور"، تأتي الضغوط هذا العام من المثليين أنفسهم الذين يدعو البعض منهم إلى مقاطعة تلك المسيرات.

أجرت بي بي سي حوارا مع سادنرا ملحم ولاري بوصافي، من واضعي البيان المطالب بالمقاطعة، أكدا فيه إن الهدف من المقاطعة ليس لإقصاء منظم المسيرة وإنما لرغبتهما في تحقيق تمثيل عادل لجميع شرائح "مجتمع الميم" موضحين أن لديهما مشكلة في طريقة تنظيم المسيرة.

تقرير يانيتا جورجيفا.