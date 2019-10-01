شاهد: ثقب أسود يلتهم نجما

شاهد علماء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورا لثقب أسود يقضي على نجم.
يطرأ هذا الحدث النادر مرة كل عشرة آلاف إلى مئة ألف سنة في مجرة بحجم مجرتنا درب التبانة.
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شاهد علماء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورا لثقب أسود يقضي على نجم.
يطرأ هذا الحدث النادر مرة كل عشرة آلاف إلى مئة ألف سنة في مجرة بحجم مجرتنا درب التبانة.