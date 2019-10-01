شاهد: ثقب أسود يلتهم نجما
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ناسا ترصد ثقبا أسود يدمر نجما في الفضاء

  • 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

شاهد علماء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورا لثقب أسود يقضي على نجم.

يطرأ هذا الحدث النادر مرة كل عشرة آلاف إلى مئة ألف سنة في مجرة بحجم مجرتنا درب التبانة.

مواضيع ذات صلة