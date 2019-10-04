نشطاء المناخ "يرشون الدم في كل مكان"

حين أراد نشطاء مكافحة التغير المناخي الإعراب عن غضبهم برش سائل بلون الدم على واجهة وزارة الخزانة البريطانية، لم تأت الرياح بما تشتهي السفن!

جاء المحتجون من حركة "إكستينكشن ريبليون" بخرطوم عربة إطفاء قديمة لرش 1800 لتر من السائل الأحمر على البناية التي يبلغ عمرها 100 عام، ولكن سرعان ما أخفقوا في السيطرة على "الدم" الذي اندفع بقوة من الخرطوم!

يقول المحتجون إنهم يريدون "إبراز تناقض الحكومة البريطانية التي تصر على أنها رائدة عالميا في مكافحة الانهيار المناخي بينما تضخ أموالا هائلة في التنقيب عن الوقود الحفري".

من جانبها قالت شرطة لندن إنها اعتقلت خمسة رجال وثلاث نساء للاشتباه في إلحاق إضرار عامة.