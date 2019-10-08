غزال شارد في صالون تجميل بنيويورك
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بالفيديو: غزال "يزور" صالون حلاقة للحظات في نيويورك

  • 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

نقلت امرأة للمستشفى بجراح بسيطة بعد أن أحدث غزال شارد فوضى في صالون تجميل بنيويورك.

التقطت كاميرات المكان ما أحدثه الغزال من جلبة. إليكم الفيديو.

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