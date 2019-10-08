نقلت امرأة للمستشفى بجراح بسيطة بعد أن أحدث غزال شارد فوضى في صالون تجميل بنيويورك.
التقطت كاميرات المكان ما أحدثه الغزال من جلبة. إليكم الفيديو.
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نقلت امرأة للمستشفى بجراح بسيطة بعد أن أحدث غزال شارد فوضى في صالون تجميل بنيويورك.
التقطت كاميرات المكان ما أحدثه الغزال من جلبة. إليكم الفيديو.