من إنجلترا إلى فرنسا في دقيقة تحت الماء

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25 عاما على افتتاح نفق القطارات الذي يصل إنجلترا بفرنسا عبر المانش

  • 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

مع الاحتفال بمرور 25 عاما على افتتاح نفق القطارات الذي يصل إنجلترا بفرنسا عبر المانش، استمتعوا معنا بالرحلة إلى فرنسا في بحر 68 ثانية!

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