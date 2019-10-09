أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية شمال سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة له على تويتر، اليوم، بدء عملية "نبع السلام" العسكرية، شرق الفرات.

وقال أردوغان "بدأنا عملية نبع السلام ضد حزب العمال الكردستاني، وقوات حماية الشعب الكردية، وإرهابيي داعش في شمال سوريا؛ للحول دون إنشاء ممر إرهابي على حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة".

وأضاف أردوغان "الهدف من العملية هو تحييد التهديدات الإرهابية لتركيا، وإنشاء منطقة آمنة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم، سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، وتحرير المجتمعات المحلية من الإرهابيين"