لو كان الألم ملموسا، فكيف يكون شكله؟

يعاني المصور المقيم في نيويورك جاستن جي وي من ألم مزمن في الظهر. وقد قام بجمع قصص من أشخاص آخرين يعانون من آلام مختلفة.
يهدف مشروع المصور بعنوان "كيف أتألم" إلى ترجمة الآلام الجسدية التي يصفها الأشخاص إلى "فن بصري".
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يعاني المصور المقيم في نيويورك جاستن جي وي من ألم مزمن في الظهر. وقد قام بجمع قصص من أشخاص آخرين يعانون من آلام مختلفة.
يهدف مشروع المصور بعنوان "كيف أتألم" إلى ترجمة الآلام الجسدية التي يصفها الأشخاص إلى "فن بصري".