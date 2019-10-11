لو كان الألم ملموسا، فكيف يكون شكله؟
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صور تعبر عن الألم البدني بشكل محسوس

  • 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

يعاني المصور المقيم في نيويورك جاستن جي وي من ألم مزمن في الظهر. وقد قام بجمع قصص من أشخاص آخرين يعانون من آلام مختلفة.

يهدف مشروع المصور بعنوان "كيف أتألم" إلى ترجمة الآلام الجسدية التي يصفها الأشخاص إلى "فن بصري".

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