"بلا قيود" مع بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي

وصف الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا بجرس إنذار للمسؤولين ومؤسسات الدولة والأطراف السياسية ،لتكف عن الدفاع عن الفاسدين، ولتتيح الفرصة لمجلس النواب لاستجوابهم.

ووعد الحداد أن يقوم البرلمانيون بالإصلاحات الضرورية وأن ينحازوا إلى الشعب، إن اغلقت أمامهم الأبواب أمام تحقيق ما تعهدوا به.

وأضاف الحداد أنه شخصيا لن يكون مستعدا لمواصلة العمل حينما يصل إلى نقطة يشعر فيها أنه مقيد ولا يستطيع القيام بما يريد من اصلاحات.

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