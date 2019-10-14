لماذا تحارب تركيا الأكراد في شمال سوريا؟

بدأت تركيا عملية عسكرية شمال شرق سوريا في مناطق خاضعة لسيطرة جماعات كردية مسلحة.

وجاءت العملية بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب قوات بلده من المنطقة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهدف من العملية هو "تحييد التهديدات الإرهابية لتركيا، وإنشاء منطقة آمنة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم، سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، وتحرير المجتمعات المحلية من الإرهابيين".

وأثارت العملية التركية والانسحاب الأمريكي غضبا دوليا، لأن قوات سوريا الديمقراطية كانت الحليف الرئيسي للغرب، في المعركة ضد تنظيم الدولة في سوريا.

فمن هم الأكراد؟ ولماذا شنت تركيا العملية العسكرية شمالي سوريا؟