عالم الكتب: رواية مصرية في عوالم الإجرام والمهمشين

في الحلقة الجديدة من عالم الكتب لقاء مع الروائي المصري وحيد الطويلة وحوار حول أعماله الروائية وموضوعاتها، وروايته الأخيرة " جنازة جديدة لعماد حمدي".الرواية ترسم صورة قاتمة لعالم سفلي من المجرمين ومسجلي الخطر ، من خلال شخصية ضابط المباحث الذي يرى العالم بعين فنان، لم يكن راغبا في وظيفته بالأساس لكنه يقضي فيها حوالي عشرين عاما، يتعرف خلالها على ما تفعل السلطة بالمجتمع، ليس فقط في هامشييه وإنما في متنفذيه أيضا.

عالم الكتب برنامج أسبوعي يأتيكم من راديو بي بي سي وموقع بي بي سي عربي، من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق.

تستمعون إليه في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا