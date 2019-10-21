أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قائمة الاصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الائتلافية لنزع فتيل الأزمة.

وتتضمن الإصلاحات إلغاء ضرائب جديدة وخفض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف.

وكان مئات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين من تدني مستويات المعيشة وزيادة البطالة، قد تدفقوا إلى الشوارع في وسط بيروت ومدن أخرى الأحد لليوم الرابع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واندلعت الاحتجاجات جزئيا بسبب خطة لفرض ضرائب، على المكالمات عبر تطبيق "واتساب" وخدمات المراسلة الأخرى.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد أشار إلى أنه قد يستقيل، إذا فشل شركاؤه في الحكومة المنقسمة في قبول الإصلاحات.