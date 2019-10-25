جرى استخراج رفات الدكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو بعد سجال قضائي طويل مع الحكومة الاشتراكية في إسبانيا.
نقل أقارب فرانكو التابوت خارج كنيسة وادي الشهداء.
وستودع رفات فرانكو الآن في مقبرة قرب مدريد لتوارى إلى جانب رفات أسرته.
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جرى استخراج رفات الدكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو بعد سجال قضائي طويل مع الحكومة الاشتراكية في إسبانيا.
نقل أقارب فرانكو التابوت خارج كنيسة وادي الشهداء.
وستودع رفات فرانكو الآن في مقبرة قرب مدريد لتوارى إلى جانب رفات أسرته.