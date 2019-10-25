بالفيديو: نقل تابوت الدكتاتور الإسباني
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استخراج رفات فرانكو: نقل تابوت الدكتاتور الإسباني

  • 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

جرى استخراج رفات الدكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو بعد سجال قضائي طويل مع الحكومة الاشتراكية في إسبانيا.

نقل أقارب فرانكو التابوت خارج كنيسة وادي الشهداء.

وستودع رفات فرانكو الآن في مقبرة قرب مدريد لتوارى إلى جانب رفات أسرته.

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