دخلت الاحتجاجات في لبنان أسبوعها الثاني، رغم الأمطار والمساعي إلى تهدئة الشارع.
فما هي أسباب هذه الانتفاضة؟ وهل من حلول المطروحة؟
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دخلت الاحتجاجات في لبنان أسبوعها الثاني، رغم الأمطار والمساعي إلى تهدئة الشارع.
فما هي أسباب هذه الانتفاضة؟ وهل من حلول المطروحة؟