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مظاهرات لبنان: أسباب الانتفاضة والحلول المطروحة

  • 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

دخلت الاحتجاجات في لبنان أسبوعها الثاني، رغم الأمطار والمساعي إلى تهدئة الشارع.

فما هي أسباب هذه الانتفاضة؟ وهل من حلول المطروحة؟

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