بالفيديو: "صيحات استهجان" بوجه ترامب في مباراة بيسبول
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بالفيديو: "صيحات استهجان" بوجه ترامب في مباراة بيسبول

  • 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

علت صيحات استهجان مشجعي البيسبول لدى حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مباراة بين فريقي واشنطن ناشونالز وهيوستن أستروس، في إطار مباريات السلسلة العالمية للبيسبول، مساء أمس الأحد في واشنطن.

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