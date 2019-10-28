بالفيديو: "صيحات استهجان" بوجه ترامب في مباراة بيسبول

علت صيحات استهجان مشجعي البيسبول لدى حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مباراة بين فريقي واشنطن ناشونالز وهيوستن أستروس، في إطار مباريات السلسلة العالمية للبيسبول، مساء أمس الأحد في واشنطن.