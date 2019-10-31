عاملات المنازل للبيع على الإنترنت في الخليج

تتيح كل من غوغل وأبل وإنستغرام المملوكة لفيسبوك المجال أمام سوق غير قانوني للعبيد على الإنترنت من خلال توفير تطبيقات تستخدم لبيع وشراء عاملات المنازل في الخليج أو الموافقة على هذه التطبيقات.

ويكشف تحقيق سري لبي بي سي عربي عن مستخدمي تطبيقات في الكويت ينتهكون القوانين المحلية والدولية الخاصة بمكافحة العبودية العصرية، بمن فيهم امرأة تعرض طفلة للبيع.

إكتشاف فاتو في مدينة الكويت وإنقاذها ورحلة عودتها إلى وطنها غينيا في غرب أفريقيا هي في صلب هذا التحقيق المؤثر والصادم عن سوق وادي السليكون للعبيد على الإنترنت.