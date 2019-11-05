نجاة شخص في آخر لحظة بعد وقوعه على قضبان القطار

لولا سرعة وشجاعة موظف نقل لراح رجل تحت قطار داهم بمحطة قطارات في أوكلاند بكاليفورنيا كانت قد اكتظت بالركاب عقب مباراة رياضية.
لا تحتوي بعض مشاهد الفيديو على صوت.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
لولا سرعة وشجاعة موظف نقل لراح رجل تحت قطار داهم بمحطة قطارات في أوكلاند بكاليفورنيا كانت قد اكتظت بالركاب عقب مباراة رياضية.
لا تحتوي بعض مشاهد الفيديو على صوت.