نجاة شخص في آخر لحظة بعد وقوعه على قضبان القطار
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نجاة شخص في آخر لحظة بعد وقوعه على قضبان القطار

  • 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

لولا سرعة وشجاعة موظف نقل لراح رجل تحت قطار داهم بمحطة قطارات في أوكلاند بكاليفورنيا كانت قد اكتظت بالركاب عقب مباراة رياضية.

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