أطلق على أحد الجسور في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية اسم "فتاحة العلب" لنزعه سقف العديد من الشاحنات أثناء مرورها تحته.

ولكن أخيرا قررت سلطات النقل المحلي التدخل لكف معاناة السائقين