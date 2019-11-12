أطلق على أحد الجسور في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية اسم "فتاحة العلب" لنزعه سقف العديد من الشاحنات أثناء مرورها تحته.
ولكن أخيرا قررت سلطات النقل المحلي التدخل لكف معاناة السائقين
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
أطلق على أحد الجسور في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية اسم "فتاحة العلب" لنزعه سقف العديد من الشاحنات أثناء مرورها تحته.
ولكن أخيرا قررت سلطات النقل المحلي التدخل لكف معاناة السائقين