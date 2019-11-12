كيف استراح الناس من هذا الجسر سيء السمعة؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

جسر "فتاحة العلب" ينزع سقف الشاحنات أكثر من 100 شاحنة

  • 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

أطلق على أحد الجسور في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية اسم "فتاحة العلب" لنزعه سقف العديد من الشاحنات أثناء مرورها تحته.

ولكن أخيرا قررت سلطات النقل المحلي التدخل لكف معاناة السائقين

مواضيع ذات صلة