الاحتفال بذكرى "المولد النبوي" من بين موالد عدة يحتفل بها الصوفيون، والصوفية لها أتباع كثر بمختلف العالم الإسلامي، وفي مصر وحدها يوجد من يقدر عددهم بنحو ١٥ مليونا من أتباع الطرق الصوفية.
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الاحتفال بذكرى "المولد النبوي" من بين موالد عدة يحتفل بها الصوفيون، والصوفية لها أتباع كثر بمختلف العالم الإسلامي، وفي مصر وحدها يوجد من يقدر عددهم بنحو ١٥ مليونا من أتباع الطرق الصوفية.
شاهد فيلم 'وجد صوفي' الجديد من بي بي سي عربي هنا على يوتيوب