مستقبل مشرق للدراجة
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مستقبل مشرق للدراجة

  • 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

مر مئتا عام على اختراعها ومازالت الدراجة البسيطة قائمة بل تطورت لتصبح إحدى أكثر وسائل المواصلات بين البشر شيوعا في العالم. والآن تبدو الدراجة في حُلة جديدة هي الدراجة الإلكترونية!