مستقبل مشرق للدراجة

مر مئتا عام على اختراعها ومازالت الدراجة البسيطة قائمة بل تطورت لتصبح إحدى أكثر وسائل المواصلات بين البشر شيوعا في العالم. والآن تبدو الدراجة في حُلة جديدة هي الدراجة الإلكترونية!