الأمير آندرو ينفي لقاء امرأة تقول إنها أجبرت على الجنس معه

نفى الأمير آندرو دوق يورك ونجل الملكة إليزابيث الثانية ما قالته أمريكية من أنها أُجبرت على ممارسة الجنس معه عن عمر السابعة عشرة.

فقد قالت فيرجينيا جوفر – وكانت تدعى حينها فيرجينيا روبرتس – إنها التقت الأمير آندرو بأحد الملاهي الليلية عام 2001. ولكن الأمير يقول إنه في نفس اليوم كان بصحبة ابنته في أحد مطاعم البيتزا بمنطقة أخرى ثم عاد لقضاء أمسيته في البيت.

وفي لقاء مع بي بي سي قال الأمير أيضا إنه لم يكن يتعرق بشدة بحسب ما ذُكر، وقال إن هذا غير ممكن لأنه حينها كان يعاني "من مشكلة طبية غريبة" جعلته لا يتعرق.