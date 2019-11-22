زجاج مركبة تيسلا "المدرعة" يتكسر مرتين خلال العرض!

كانت لحظة محرجة خلال عرض إيلون ماسك مركبة جديدة لشركته شركة تيسلا يفترض أن زجاجها من القوة بما يتحمل الكثير والكثير. تكسر زجاج المركبة "سايبرترك" مرتين متتاليتين بمجرد إلقاء شيء عليه أمام الحضور، بينما لم يجد ماسك سوى المزاح بأن مركبته "تحتاج بعض التحسين".

عرضت المركبة في كاليفورنيا، وتتميز ببدن من الفولاذ المضاد للصدأ وزوايا حادة، ويبدأ سعر بيعها بـ39 ألفا و900 دولار للموديل الذي يمكنه السير مسافة 250 ميلا (402 كم) دون التزود بالوقود، بينما يباع الموديل 500 ميل (805 كم) الأغلى بمبلغ 69 ألفا و900 دولار.

تتسع المركبة لستة بالغين ويمكنها حمل وزن 3500 رطل (1587 كيلوغراما) – بحسب تيسلا.