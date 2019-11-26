بالفيديو: سرقة مجوهرات من أحد أكبر متاحف الكنوز في أوروبا
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بالفيديو: سرقة مجوهرات من أحد أكبر متاحف الكنوز في أوروبا

  • 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

سطى لصوص على ثلاث مجموعات من مجوهرات ماسية من أحد أكبر متاحف الكنوز في أوروبا، وهو متحف القبو الأخضر في مدينة درسدن بشرق ألمانيا.

وتتكون كل مجموعة من المجموعات التاريخية من 37 قطعة. وتسود مخاوف من أن اللصوص قد يحاولون تفكيكها.

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