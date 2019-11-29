بالفيديو: شرطة لندن تقتل رجلا بعد طعن عدة أشخاص
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الشرطة البريطانية تقول إنها قتلت رجلا في "حادث إرهابي" في لندن

  • 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

تعرض عدد من الأشخاص للطعن وأطلقت الشرطة النار وأردت رجلا قتيلا في هجوم وقع في منطقة لندن بريدج في لندن، وقالت الشرطة إنها تعتبر الحادث إرهابيا.

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