تعرض عدد من الأشخاص للطعن وأطلقت الشرطة النار وأردت رجلا قتيلا في هجوم وقع في منطقة لندن بريدج في لندن، وقالت الشرطة إنها تعتبر الحادث إرهابيا.
الشرطة البريطانية تقول إنها قتلت رجلا في "حادث إرهابي" في لندن
- 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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