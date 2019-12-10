هل يمكن الإدمان على الرياضة؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

هل يمكن الإدمان على الرياضة؟

  • 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من الأمور الإيجابية التي تساعد في الحفاظ على الصحة.

لكن متى تصبح التدريبات الرياضية إدمانًا؟ وهل يمكن للتطبيقات الإلكترونية أن تزيد الأمور سوءا؟

مواضيع ذات صلة