هل يمكن الإدمان على الرياضة؟

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من الأمور الإيجابية التي تساعد في الحفاظ على الصحة.

لكن متى تصبح التدريبات الرياضية إدمانًا؟ وهل يمكن للتطبيقات الإلكترونية أن تزيد الأمور سوءا؟