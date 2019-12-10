يحكم فنلندا ائتلاف من خمسة أحزاب، وحتى الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول رأست الأحزاب الخمسة نساء، واختيرت سانا مارين وزيرة النقل السابقة لرئاسة أكبر تلك الأحزاب وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، واختار الحزب المرأة البالغة 34 عاما لتصبح هذا الأسبوع أصغر من يتولى رئاسة وزراء فنلندا والأصغر في المنصب في العالم.
فنلندا: بلد يحكمه النساء
- 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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