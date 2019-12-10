الانتخابات البريطانية وخصوصية الموقف في أيرلندا الشمالية

يمثل التصويت في الانتخابات العامة القادمة في بريطانيا بالأساس اختيارا لبقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي من عدمه.

وربما يتجلى ذلك في المشهد الأيرلندي الشمالي.

تنقسم الجزيرة الأيرلندية إلى شطرين، أيرلندا الشمالية وهي جزء من بريطانيا، وجمهورية أيرلندا وهي دولة في الاتحاد الأوروبي.

كانت مسألة الحدود بين الشطرين حجر عثرة أمام خطة البريكست التي طرحتها رئيسة الوزاراء السابقة تيريزا ماي وكذلك خطة رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، وهي ما أفضت إلى إجراء انتخابات عامة في نهاية المطاف.

في هذا التقرير، يشرح مراسل بي بي سي رضا الماوي خصوصية المشهد في أيرلندا الشمالية، وما تدعو إليه الأحزاب السياسية هناك بخصوص البقاء في كيان بريطانيا من عدمه.