ردود فعل الرابح والخاسر في الانتخابات البريطانية
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الانتخابات البريطانية: بوريس جونسون وجيرمي كوربن يعلقان على النتائج

  • 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019

علق زعيم حزب المحافظين الفائز بوريس جونسون على نتائج الانتخابات التي أعطت حزبه الأغلبية المطلقة – كذلك علق جيريمي كوربن الذي مني حزبه العمال بهزيمة ثقيلة. فماذا قالا؟

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