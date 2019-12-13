ردود فعل الرابح والخاسر في الانتخابات البريطانية

علق زعيم حزب المحافظين الفائز بوريس جونسون على نتائج الانتخابات التي أعطت حزبه الأغلبية المطلقة – كذلك علق جيريمي كوربن الذي مني حزبه العمال بهزيمة ثقيلة. فماذا قالا؟