شاهد كيف نهت نانسي بيلوسي الديمقراطيين عن التصفيق

صوت مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بالأغلبية لصالح اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس" حسب المادتين التي تنص عليهما إجراءات المسائلة.

ونهت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي النواب الديمقراطيين عن التصفيق والهتاف عند إعلانها عن نتيجة التصويت.

وبذلك يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يواجه اتهامات رسمية ومحاكمة قد تؤدي إلى عزله، بعد كل من أندرو جونسون وبيل كلينتون.

ويُتوقع أن يواجه ترامب محاكمة أمام مجلس الشيوخ، الشهر المقبل، لكن إدانته وعزله تتطلبان موافقة ثلثي أعضاء المجلس الذي يسيطر عليه أنصار ترامب من الجمهوريين.